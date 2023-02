Gnonto, gol da record a Old Trafford: per il Leeds affare da meno di 5 milioni

Prosegue senza interruzioni la crescita esponenziale di Wilfried Gnonto: l'attaccante di scuola Inter si è progressivamente conquistato una maglia da titolare con il Leeds, e in questo 2023 è sempre sceso in campo da titolare in Premier League, rimanendo in campo dal primo all'ultimo minuto. Il gioiellino classe 2003 ieri si è regalato una notte da sogno, andando a segno dopo meno di un minuto contro il Manchester United, in uno degli stadi più iconici del mondo come Old Trafford.