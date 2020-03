Il presidente dell’Inter Steven Zhang, attraverso un post su Instagram, ha voluto lanciare un appello a tutti, indistintamente se tifosi nerazzurri oppure no, alla luce dell’emergenza coronavirus: “Continueremo e rafforzeremo il nostro contributo per aiutare il mondo in questo periodo difficile. Non importa quale squadra tu possa tifare, non importa da dove tu venga. Oggi e sempre, lottiamo come una squadra”, l’appello di Zhang.