Inter, Godin: “Europa League grande opportunità, a me ha dato tanto. Siamo preparati”

La campagna di Germania in Europa League è ufficialmente iniziata per l’Inter di Antonio Conte. E, al netto delle polemiche di questi giorni, i nerazzurri hanno tutte le intenzione di regalarsi una spedizione europea da ricordare, magari alzando al cielo il trofeo continentale. Ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida degli ottavi di finale contro il Getafe, Diego Godin, che di queste coppe ne ha vinte due con l’Atletico Madrid, ha sottolineato l’importanza della competizione:

“A me l’Europa League ha dato tanto. E’ una competizione vera: se arrivi alla fine queste partite ti portano a crescere. All’Atletico ne abbiamo vinte due, poi ci ha portato a giocare la Supercoppa. Dobbiamo continuare per questa strada e migliorare tanto. Siamo preparati perché stiamo facendo cose buone. E’ un’opportunità per vincere qualcosa, tre gare per arrivare in finale“.

(Fonte: Inter TV)