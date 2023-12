TS – Gol Arnautovic, spinta evidente: inconcepibile la decisione di non annullare

"In una notte non esattamente esaltante per l'Inter, il dato più stupefacente è legato proprio alle difficoltà mostrate dai nerazzurri sulle situazioni da palla inattiva, una novità assoluta per una squadra che fino a ieri non aveva ancora preso un gol da fermo. [...] Non va comunque considerato un passo indietro questo pareggio per la capolista: una partita così, un campionato fa, l'Inter l'avrebbe persa invece ieri non ha mai realmente rischiato di farlo anche se - va detto - mai ha pure dato la sensazione di poterla vincere la partita anche per una stanchezza diffusa soprattutto tra i centrocampisti".