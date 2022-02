Gosens: “L’Inter mi ha pagato 25mln? Non penso di valere così tanto. Quello che conta…”

Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky DE, Robin Gosens ha commentato così la cifra sborsata dall'Inter per portarlo a Milano

"So che sarò in prestito per sei mesi e poi questa opzione di acquisto verrà esercitata. Questo è quello che conta per me. Penso che si tratti di una formula che permetta di dividere il pagamento in modo che vada bene a entrambi i club. Qui in Italia è prassi comune. Sono convinto che come persona non posso valere così tanti soldi. Come Robin Gosens, non posso dire di valere 25 milioni di euro e che un'altra persona vale meno. È il business e in questo contesto ho un certo valore come giocatore. Sono un giocatore della nazionale e credo di aver mostrato prestazioni eccezionali negli ultimi due anni. Di conseguenza, sono questi soldi che a quanto pare valgo".