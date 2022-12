Gosens, quale futuro? GdS: “Robin sogna ruolo da protagonista. E in Bundesliga…”

Il futuro di Robin Gosens è ancora da decifrare. Per l'ex Atalanta, in stagione, sono solo 4 le presenze da titolare

Il futuro di Robin Gosens è ancora da decifrare. Per l'ex Atalanta, in stagione, sono solo 4 le presenze da titolare, una delle quali in Serie A. Il tedesco ha mercato in Bundesliga e, a gennaio, potrebbe partire: