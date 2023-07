Sky DE – Gosens, Inter rifiuta offerta Wolfsburg. Union Berlino out: sarà…

Il futuro di Robin Gosens è ancora incerto. L'esterno tedesco ha parlato recentemente della sua voglia di giocare con regolarità nell'Inter ma i nerazzurri potrebbero decidere di cederlo di fronte ad un'offerta di 18 milioni di euro. Un'offerta che non è ancora arrivata in Viale della Liberazione. Il Wolfsburg è arrivato ad offrire un prestito con obbligo di riscatto condizionato a 14 milioni, offerta rifiutata dall'Inter. Come conferma oggi anche Sky Deutschland.