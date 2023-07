Lukaku chiede scusa all’Inter. Lo spogliatoio dice NO e Zhang gli nega il perdono

La storia tra Romelu Lukaku e l'Inter si è conclusa in modo definitivo. Non ci sono i margini per una riapertura che starebbe cercando il giocatore, visto che tra compagni e dirigenza non ne vogliono nemmeno sentir parlare. E stanno già valutando le opzioni per rinforzare l'attacco di Inzaghi.

"Il muro è alto, altissimo, stavolta invalicabile. Perché il telefono, Lukaku, avrebbe dovuto usarlo nei modi e nei tempi corretti. Adesso non ha più senso, quel che sta provando a fare chi gli sta intorno, ovvero tentare di capire se c’è lo spazio per ricucire, per rimettere insieme i pezzi del puzzle. E invece no. E invece è tutto per aria. Tanto che si può raccontare anche un retroscena, legato agli ultimi giorni: lo spogliatoio dell’Inter è fortemente indispettito con l’ex compagno. E non accetterebbe il rientro del belga nel gruppo. La storia è ben nota alla società e ai dirigenti, che hanno compreso l’umore della squadra. Traduzione semplice: non c’è margine per una marcia indietro. La parabola del figliol prodigo va bene una volta - è storia dell’estate scorsa -, ma non può funzionare se diventa un’abitudine. Da capitan Lautaro in giù, tutti sono rimasti delusi dal comportamento di Lukaku. Alcuni di loro hanno anche provato a mettersi in contatto con lui, nei giorni del caos, ma lui si è negato ripetutamente. Non ha risposto al telefono neppure a loro, alle persone con cui aveva condiviso tutto fino a pochi giorni prima. Riaccoglierlo adesso, equivarrebbe a mettere un potenziale esplosivo dentro lo spogliatoio, dentro equilibri di gruppo che per natura sono delicati", rivela La Gazzetta dello Sport.