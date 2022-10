Gosens a Mediaset: “Dimarco in gran forma, voglio dimostrare a Inzaghi che valgo”

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, Robin Gosens ha parlato così

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Bayern Monaco-Inter, Robin Gosens ha parlato così:

"Anche se sono fuori, sono il primo tifoso della squadra, è il mio carattere e mi viene naturale. Come squadra stiamo molto bene, lo dimostriamo in campo e anche nello spogliatoio"

Che soddisfazione è essere già qualificati?

"Per me è una soddisfazione enorme perché proprio lì (si gira e indica la porta, ndr) ho fatto il gol all'Europeo contro il Portogallo, è stato un gol molto bello e che ha cambiato la mia carriera, soprattutto in Germania, è una grande emozione tornare qui e giocare contro una delle squadre più forte al mondo tra due squadre in forma"

Una grande occasione anche per te per metterti in mostra e cercare di guadagnarti i Mondiali?

"Assolutamente, è vero che non sto trovando tanto spazio ma provo a sfruttare le chance che il mister mi dà, quando entro si vede che sto bene. Mi sto allenando al massimo per rendere al mister la scelta difficile, Dimarco sta vivendo un gran momento, io posso dimostrare che valgo anche io che valgo qualcosa"

Hai detto che si sta vedendo il vecchio Robin

"Sì, mi sento forte come prima dell'infortunio. Forse ho sottovalutato l'impatto che quel lungo stop ha avuto sul mio corpo, non ho giocato quasi per un anno, adesso mi sento il vecchio Robin dell'Atalanta, sono molto contento che adesso posso giocare come ho sempre fatto"