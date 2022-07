Gosens, solo piccolo intoppo: Robin all’Inter pronto a ritrovare il guizzo atalantino

Con la partenza di Ivan Perisic, sarà lui il titolare della fascia sinistra. Robin Gosens è pronto a prendere in mano la corsia mancina dell'Inter . Il piccolo affaticamento muscolare non preoccupa Inzaghi, che aspetta di riaverlo a disposizione (rientro martedì). Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Nel 3-5-2 di Simone che così bene ha funzionato, l’uso delle corsie è altamente strategico, ancor di più quest’anno: la presenza di Lukaku orienta ogni scelta, anche quelle dei laterali. Inzaghi ha iniziato a inserire Gosens già l’anno passato (...). Si è presentato in ritiro forse un po’ sovraccarico: non ha passato l’estate sul lettino, ma ha spinto già di suo e praticato persino sessioni di triathlon. In fondo, è la conferma che il vecchio infortunio è superato per intero. E che l’affaticamento muscolare che oggi non gli farà sfidare il Lens è solo un piccolo intoppo: da martedì alla ripresa, sarà al suo posto. Da inizio stagione sarà lui il tenutario della sinistra, sperando di trovare il vecchio guizzo atalantino".