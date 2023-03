Inter, Gosens: “Sconfitte dopo Barcellona e Porto? Abbiamo fatto questo grande errore”

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Repubblica , Robin Gosens , esterno dell'Inter, ha spiegato il perché dei tanti flop dei nerazzurri in campionato, soprattutto dopo le grandi vittorie in Champions League: «Ci sono più fattori. Piccole cose che insieme fanno la differenza: attenzione, movimenti, approccio.

Dopo le grandi vittorie non riusciamo a fare il necessario reset mentale. Probabilmente, a livello inconscio, siamo portati a pensare: se ho vinto col Barcellona, non posso perdere con lo Spezia. Ma è un grande errore. In Serie A non ci sono partite facili. Dobbiamo imparare a fare tabula rasa dopo ogni match».