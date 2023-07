Il mercato dell'Inter era stato pianificato, ma il mancato arrivo di Lukaku ha fatto saltare i piani. Ora la dirigenza nerazzurra deve trovare un rinforzo in attacco, ma non ha più un rinforzo prenotato. Trovato il centravanti, si andrà avanti anche con le altre trattative.

"Nei piani della dirigenza fin dall’inizio c’era la coppia Sommer-Trubin, ma non è detto che arrivino entrambi e Stankovic si sta dimostrando un valido vice. Cuadrado è un guizzo per risparmiare, Augusto è bloccato in caso di offerta giusta per Gosens", si legge su Libero.