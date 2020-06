Gravina: “Algoritmo è equo. Campionato 2020/2021 deve cominciare entro settembre altrimenti…”

“I ‘timori’ per una eventuale classifica con l’algoritmo in caso di stop definitivo della stagione a causa del Covid? È stato sollevato un polverone senza fare una domanda sul contenuto, per partito preso. Non c’è nulla di alchemico né tantomeno di digitale: ho spiegato al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, che è la formula più equa possibile qualora dovessimo malauguratamente stilare le graduatorie in caso di un nuovo stop”.

E’ quanto chiarisce il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in una intervista a ‘La Verità’.

“Playoff sarebbero novità assoluta, c’è voglia di futuro? A giudicare dalle risposte dei club di serie A direi di no, a differenza invece della maggioranza dell’opinione pubblica e degli sponsor che sono meno restii alle novità. Li ho proposti per concludere sul campo questa stagione, ma anche perché la loro imprevedibilità avrebbe riacceso l’entusiasmo di appassionati e non, dopo un periodo di smarrimento generale”, precisa Gravina.

E guardando alla stagione 2020-2021 e a un suo avvio regolare, il n.1 del calcio italiano conclude. “Secondo le proiezioni fatte dalla Lega di A, se si comincia entro il mese di settembre ci sono tutte le date per giocare il campionato tradizionale, altrimenti dovremmo decidere di modificare qualcosa perché a giugno del prossimo anno ci saranno gli Europei”.