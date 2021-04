Gravina: “Chi partecipa a Superlega fuori dal campionato. Marotta? Niente sfiducia”

Le parole del presidente della Figc a margine del Consiglio Federale di oggi su Superlega e futuro del calcio italiano

Intervenuto a margine del Consiglio Federale di oggi, Gabriele Gravina , presidente della Figc, ha annunciato i provvedimenti contro la Superlega e le sue mosse per il futuro del calcio italiano: "Norma antisuperlega? Chi ritiene di dover partecipare a competizione extra FIFA o UEFA perde affiliazioni e va fuori dal nostro campionato. Non abbiamo notizie su chi è uscito e chi no, c’è una norma che adesso va inserito in riforma nazionale. Se alla fine di giugno qualcuno dovesse partecipare a competizioni di natura privatistica andrà fuori dal nostro campionato.

Marotta è consigliere federale e non ci sono presupposti per sfiducia, non è previsto nella norma. C’è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori. Chi continua ad essere intransigente con la UEFA rischia durissime punizioni, anche l’esclusione dalle competizioni europee. Ho chiesto per la stagione 2021/2022 che le società non superino con le spese l’80% dei ricavi. Chi vorrà spendere di più dovrà mettere una garanzia fideiussoria".