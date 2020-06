Gravina: “Tifosi allo stadio in estate? È un auspicio. Algoritmo, molto rumore ma…”

Primo obiettivo, assegnare in campo i verdetti per il campionato. Gabriele Gravina ne ha parlato in un’intervista concessa al Mattino nella quale dice: «Cambieremo format solo se sarà necessario, ma siamo molto vicini al traguardo della ripartenza ed è giusto che si giochino tutte le gare in calendario».

La speranza è che i tifosi possano tornare allo stadio già questa estate: «Se migliorasse ancora l’andamento dei contagi spero si possa consentire l’accesso parziale agli impianti sportivi. Sarebbe una grande iniezione di fiducia ed entusiasmo. Così come lo sarà l’assegnazione della Coppa Italia».

Ma sulla questione della quarantena per tutta la squadra se ci fosse un caso positivo, il Comitato tecnico-scientifico al momento non sente ragioni: «Il mio auspicio è che l’Italia riesca a superare definitivamente la fase critica, a quel punto si potrà riaffrontare l’argomento con Governo e CTS, che su questo aspetto hanno sempre mostrato grande cautela».

Per quanto riguarda l’algoritmo per l’assegnazione della posizione in classifica attraverso un modello matematico, in caso di nuovo stop, ha spiegato: «È stato sollevato molto rumore ma non si conosce di cosa di tratta. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta non sarebbe giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare e delle gare in più giocate. Sarà ispirato a un principio di equità e buon senso».

(Fonte: Il Mattino)