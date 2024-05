Genova, la Premier, il futuro. Nella lunga intervista a SportWeek, Albert Gudmundsson affronta diversi temi e ammette l'intenzione di voler rimanere in Italia anche dopo la sua avventura al Genoa. "Da bambino sognavo di arrivare in Premier, ma da quando gioco qui ho un po’ cambiato idea, perché mi piace così tanto stare in Italia... C’è la vita, qua... Perciò, non è che smanio per andarmene. Anche in questo caso, come in quello del mio addio al Genoa, perché succeda deve essere una roba pazzesca".