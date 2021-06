Inter, per Hakimi dal Chelsea 4 contropartite: “Ma Marotta ha fatto il suo nome”

L'Inter non ha alcun dubbio sul nome su cui andare nel caso in cui il Chelsea o il Psg affondino per Achraf Hakimi

Marco Astori

Come riportato già nella giornata di ieri, sembra essere tornato quello di Marcos Alonso il nome preferito per la corsia mancina in casa Inter. Anche Simone Inzaghi, infatti, lo riterrebbe il profilo ideale per la sua fascia sinistra, anche più di Emerson Palmieri. Spiega in merito il Corriere dello Sport: "La strada che porta all'ex viola sarà in discesa se Hakimi sarà ceduto ai Blues visto che Marotta e Ausilio hanno già fatto sapere al club di Abramovic che, come contropartita tecnica, lo preferiscono a Emerson Palmieri, Zappacosta, Kovacic e Abraham.

I contatti sull'asse Milano-Londra sono frequenti e l'addio di Conte, al quale Marina Granovskaia mai avrebbero fatto un favore, fa aumentare le possibilità di un'intesa, ma il Psg non è uscito di scena. Anzi, la sensazione è che Leonardo aspetti solo il momento giusto per tornare in scena con una proposta solo cash, perché a Parigi di giocatori graditi all'Inter non ce ne sono. Se Hakimi finisse in Francia, Marotta e Ausilio cercherebbero comunque di arrivare ad Alonso, il numero uno della lista di Inzaghi, ma a quel punto le difficoltà sarebbero maggiori".