Inter, Corsport svela: “Ecco cosa si è chiesto Hakimi vedendo Lukaku tornare”

Il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter è stato qualcosa di clamoroso, che ha stupito tutti. Ma potrebbe non essere un caso isolato, considerando che c'è un altro calciatore che ha lasciato Milano ma che ci tornerebbe oggi stesso: Achraf Hakimi. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "La voglia di tornare è “montata” nella testa di Hakimi soprattutto con l’esempio di Lukaku. Se ce l’ha fatta lui perché non posso riuscirci pure io, si è chiesto.