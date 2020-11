Inter, Hakimi ha un doppio intento. Gds: “Deve abituarsi alle critiche: il nodo è solo tattico”

Una notte completamente da dimenticare, quella di Achraf Hakimi a Valdebebas tre settimane fa. Il marocchino non fu infatti mai pericoloso e regalò anche a Benzema il gol del temporaneo 1-0 con un retropassaggio choc. Ma stasera, scrive La Gazzetta dello Sport, l’occasione è ghiotta: “Hakimi è uno di quelli che alle critiche deve abituarsi, lui che proprio all’andata a Valdebebas ha vissuto la sua serata meno felice in nerazzurro.

Il nodo è di natura tattica: l’Inter ha bisogno di regalare campo ad Achraf, farlo arrivare in corsa vicino all’area di rigore. In questo modo riuscirebbe nel doppio intento: essere pericoloso e allo stesso tempo tenere dietro Mendy. Se così non sarà, è molto complicato immaginare un’Inter dominante in campo. E il rischio, ancor maggiore, è che Hakimi si trovi magari pure a doversi occupare di Hazard”.