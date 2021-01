Inter, che impatto Hakimi. Ts: “Enjoy? Anche da queste teorie si capisce perché Conte…”

6 gol e 5 assist. Sono gli straordinari numeri di Achraf Hakimi in questa prima parte di stagione. Nonostante qualche difficoltà iniziale, il marocchino è stato devastante e ha avuto un impatto che in pochi si aspettavano, anche al Real Madrid. “Florentino Pérez, ben conoscendo le scelte del suo allenatore, quanto meno ci ha guadagnato, considerato che l’investimento per Hakimi da parte dell’Inter è stato molto importante per un laterale difensivo, certo è che mai avrebbe immaginato che il ragazzotto avrebbe avuto un impatto così importante in stagione“, sottolinea Tuttosport.

“Conte, nelle prime partite, aveva invitato Hakimi a lavorare di più sulla fase difensiva perché abituato a un calcio per i suoi gusti un po’ “enjoy” (anche da queste teorie si capisce perché l’ex ct abbia inanellato fallimenti in serie in Champions, l’ultimo pesantissimo per i conti di Suning), poi Achraf – come semplicemente lo chiamano in Spagna – ha aumentato pure l’attenzione nel proteggere la sua zona di competenza, anche se la specialità del ragazzo è attaccare. E segnare”.

(Tuttosport)