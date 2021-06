Hakimi vuole solo il Psg. “Ma l’Inter avrebbe detto sì a questa proposta Chelsea”

Il marocchino ha da tempo un accordo con il club francese e vuole assolutamente rispettarlo: il Chelsea è quindi ormai fuori dai giochi

Le prossime sono ore più che mai decisive per quanto riguarda la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. L'Inter e i francesi stanno infatti discutendo sugli ultimi dettagli prima di procedere alle firme e agli annunci ufficiali. E, come riporta il Corriere dello Sport, sembra che sia stata la volontà del giocatore ad essere decisiva in merito alla scelta della squadra: "L’Inter si è posta come target quota 70 milioni di euro (bonus compresi) per dire sì al Paris Saint Germain. L’ultima richiesta, dopo il rilancio francese, è stata di 65 milioni più 5.