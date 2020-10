Hakimi, Perisic e Vidal, il Gladbach porta bene: Inter, Conte si affida agli ex Bundesliga

Debutto stagionale in Champions League per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri affrontano questa sera a San Siro il Borussia Mönchengladbach. Un avversario tosto e insidioso, che riporta alla mente bei ricordi ai nerazzurri che l’anno già affrontato in passato: Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Arturo Vidal. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Quei tre sanno come si batte il Borussia Mönchengladbach ed è inevitabile che Antonio Conte si affidi a loro, nella speranza che ripetano le gesta del passato quando, contro il Gladbach, hanno spesso festeggiato una vittoria, magari segnando pure un gol“.

HAKIMI – “Il marocchino è l’emblema delle speranze contiane perché lui contro il Borussia Mönchengladbach non ha sbagliato un colpo nei due anni in cui ha indossato la maglia del Borussia Dortmund: quattro incroci e altrettante vittorie. L’ultima è forse quella che ricorda con più piacere visto che è stato lui a firmare la rete del 2-1 e a consegnare i tre punti a Favre“.

PERISIC – “Positivi anche i ricordi di Perisic che contro il Gladbach non ha un record immacolato come quello di Hakimi, ma conserva comunque ricordi dolci. Prima di tutto perché gli ha segnato ben 3 reti, addirittura con 3 maglie diverse: la prima con quella del Borussia Dortmund nell’affermazione (2-0) del 21 aprile 2012, la seconda nel 3-1 con il Wolfsburg del 10 maggio 2014, la terza nel ko del Bayern del 7 dicembre 2019. Il suo bilancio parla di 8 precedenti con 4 successi, 2 pari e 2 ko, anche se andrebbero aggiunte pure altre due affermazioni (una con il Dortmund e una con il Wolfsburg) alle quali ha assistito dalla panchina“.

VIDAL – “A livello di gol, però, il Borussia Mönchengladbach ispira anche il cileno che gliene ha rifilati tre come Perisic. A questi ha aggiunto anche 4 assist nelle 8 gare con le maglie di Bayer Leverkusen (prima del trasferimento alla Juventus) e Bayern Monaco (prima di volare al Barcellona). L’ultimo incrocio è datato 25 novembre 2017 quando i bavaresi furono sconfitti per 2-1 e Vidal realizzò la rete dei suoi“.