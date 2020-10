Giallo Hakimi, a breve l’esito decisivo del tampone: “L’Inter ha già organizzato…”

Prima positivo, poi negativo. Attorno alla salute di Achraf Hakimi si è aperto un giallo. Perché il calciatore, fermato dall’esito del tampone di mercoledì, a poche ore dalla partita di Champions League, continua a essere asitomatico, ma lo stato della sua positività continua a non essere chiarissimo. In mattinata, è previsto l’esito decisivo di un altro tampone. In caso di negatività, l’Inter si è già attrezzata per permettergli di raggiungere Genova:

“Attorno al contagio di Hakimi si è creato un giallo. Dopo la lieta notizia di ieri, il marocchino, che continua ad essere asintomatico, si è sottoposto ad un nuovo tampone, il cui esito si conoscerà soltanto stamattina. La speranza, evidentemente, è che venga confermata la sua negatività. In tal caso, con l’autorizzazione dell’Ats, che di fatto certificherebbe il suo caso come un falso positivo, il giocatore potrà subito rimettersi a disposizione di Conte. Il club nerazzurro si è attrezzato preventivamente per organizzare un trasferimento Milano-Genova in mattinata“, si legge sul Corriere dello Sport.

(Fonte: Corriere dello Sport)