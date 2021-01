SM – Caso Hakimi? Posizione netta dell’Inter: “Caso costruito sul nulla. Non esiste…”

Non esiste nessun caso Hakimi. E. come se non bastassero le smentite dell’agente del calciatore, affidate in esclusiva a FCInter1908.it, e anche quelle ufficiali del Real Madrid, arriva anche la presa di posizione, per adesso ufficiosa, della stessa Inter.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, “dalla società nerazzurra arriva una secca e sdegnata smentita. L’accordo trovato con il Real per differire al 31 marzo il pagamento della prima rata resta sempre valido. Non esiste quindi nessuna diatriba né incomprensione con il club di Florentino Perez“.

Sport Mediaset aggiunge: “Dall’Inter fanno sapere che non è una procedura necessaria, visto che sarebbe comunque compito della Uefa, in caso di debiti pendenti di una società verso un’altra, intervenire togliendo ogni licenza europea. Un caso costruito sul nulla“.

(Fonte: Sport Mediaset)