Hakimi: “Al PSG grandi ambizioni, sono orgoglioso. Non vedo l’ora di…”

Le parole dell'esterno marocchino, che ha lasciato ufficialmente l'Inter per approdare a Parigi

“Oggi provo un grande senso di orgoglio”, ha detto Achraf Hakimi dopo aver firmato il suo contratto. “Dopo Spagna, Germania e Italia, il Paris Saint-Germain mi offre la possibilità di scoprire un nuovo campionato con uno dei club più prestigiosi al mondo. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi e di vivere l'incredibile colore e passione all'interno del Parc des Princes. Condivido le stesse grandi ambizioni dello staff tecnico e dei miei compagni di squadra e farò tutto il possibile per offrire ciò che ci si aspetta da me", le parole dell'esterno marocchino. Ormai è ufficiale, Hakimi lascia l'Inter dopo una sola stagione in nerazzurro.