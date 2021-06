Hakimi-Psg, è partita a scacchi. “E l’Inter ha una speranza e una certezza”

Non si smuove la trattativa con i francesi per Achraf Hakimi: ecco il punto della situazione dal Corriere dello Sport

Sono ore di stallo in merito alla trattativa che porterebbe Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. I francesi sono infatti distanti 10 milioni dalla richiesta dell'Inter e non sembrano, al momento, disposti ad alzare l'offerta. Questo il punto in merito dal Corriere dello Sport: "È trascorsa una settimana dall’affondo del Paris Saint-Germain per Hakimi: 70 milioni, bonus compresi, per il cartellino del laterale marocchino. L’Inter ha aperto la porta, ma ha comunque voluto alzare la posta: ce ne vogliono almeno 80.