Marianella: “Cessione Hakimi non è mossa disperata. L’Inter ha già il titolare”

Intervenuto a Sky Sport il giornalista ha parlato del futuro di Conte e del mercato dell'Inter di Simone Inzaghi

"Conte più grande del Tottenham, le basi per vincere immediatamente non ci sono e potrebbe non riuscirci anche Conte. C'è una base per costruire per vincere. Hakimi eccellenza mondiale, ma se tutti i sacrifici dell'Inter sono Hakimi non è una cosa disperata. Hai Darmian anche, un giocatore che può essere l'esterno titolare dell'Inter. In questo cambio l'Inter non ci perde".