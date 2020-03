VIDEO / L’appello di Handanovic: “Restiamo a casa e aiutiamo con la raccolta fondi, basta poco”

Attraverso un videomessaggio trasmesso dai canali social dell’Inter, Samir Handanovic ha lanciato un appello rivolto a tutti gli italiani per superare questo difficile momento a causa dell’emergenza coronavirus: “È un momento particolare e lo sappiamo. Godiamoci le nostre famiglie per quello che possiamo stando a casa. Mi raccomando a una cosa, partecipate con noi alla nostra raccolta fondi per l’Ospedale Sacco, anche con poco si può dare una mano. Grazie a tutti e restiamo a casa“.