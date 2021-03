Inter, contro il Bologna Handanovic ci sarà. Gli altri 3 contagiati? Già oggi…

Lo sloveno è risultato negativo al tampone e contro il Bologna ci sarà. Per gli altri tre si attendono buone notizie già oggi

Secondo il quotidiano per gli altri tre contagiati (D'Ambrosio, de Vrij e Vecino), "la speranza è di avere buone notizie già oggi con l’esito degli ultimi tamponi. Del resto, anche quella è una variabile di cui Conte dovrà tenere conto per le scelte che lo attendono non solo per il match con il Bologna, ma anche per quelli successivi con il Sassuolo e il Cagliari, tutti in 8 giorni".