Radu, doppia missione: sostituire Handanovic e convincere l’Inter a cambiare piani

Il portiere rumeno è pronto per scendere in campo: contro il Bologna può arrivare la sua prima presenza stagionale

Fabio Alampi

La grande chance per Ionut Radu può arrivare già domenica prossima, alla ripresa del campionato: il portiere rumeno, nel caso in cui le condizioni di Handanovic non fossero al top, potrebbe sostituire lo sloveno e fare finalmente il suo debutto stagionae con la maglia dell'Inter. Un'occasione per dimostrare il proprio valore, ma anche per indirizzare le scelte di mercato dell'Inter, come scrive il Corriere dello Sport: "Aspettando Handanovic, si scalda Radu. Lontano dalla Pinetina perché il portiere è stato convocato dalla sua Romania per le tre gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. [...] Di certo Conte sarebbe felice se il vice di Handanovic si togliesse di dosso un po' di ruggine con la nazionale".

In attesa di Handanovic

"(Handanovic) è risultato positivo al tampone molecolare di mercoledì 17 e dunque da ieri, trascorsi i 10 giorni canonici, può fare il test di controllo per vedere se si è negativizzato. [...] Fino a che non ci sarà l'attesa negativizzazione, il titolare contro il Bologna sarà Radu che nel 2020-21 non è sceso in campo neppure un minuto in una gara ufficiale".

Futuro in gioco

"In estate la dirigenza di viale della Liberazione gli ha dato fiducia e lo ha promosso vice di Handa, con Padelli confermato come terzo. [...] Si giocherà anche uno spicchio di futuro perché, se è vero che il suo cartellino è di proprietà dell'Inter, i dirigenti per il 2021-22 stanno pensando di puntare su un altro portiere che metta più "pressione" ad Handanovic. Se Radu avrà l'occasione di dimostrare il suo valore e non la sprecherà, magari certi ragionamenti potrebbero cambiare".