Handanovic, derby lontano. Anche oggi niente lavoro tecnico e lavoro personalizzato

Samir Handanovic difficilmente giocherà dal primo minuto il derby di Milano. Il favorito per un posto da titolare è Padelli. L’infortunio al mignolo lo ha visto anche oggi non fare allenamento tecnico ma lavoro personalizzato. A parte come lui si è allenato anche Gagliardini, altro assente della gara. Valuterà Conte se portare il capitano nerazzurro in panchina. Altri dubbi sono in difesa: D’Ambrosio o Godin? E poi sarà modulo con Eriksen dietro a Lukaku o attacco a due punte con Sanchez vicino al belga?

(Fonte: SS24)