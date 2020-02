Inter, domani il collaudo decisivo per Handanovic. Padelli pronto, ha la fiducia di Conte

A due giorni dalla sfida, l’Inter non sa ancora se potrà ancora contare sul proprio capitano Handanovic. Out dall’ultima partita per un’infrazione al mignolo della mano sinistra.

“Il borsino è stabile: Samir anche ieri ha svolto il lavoro personalizzato stilato insieme allo staff medico nerazzurro e oggi continuerà ancora la preparazione da solo. Tutto secondo programma insomma. Domani ci sarà il collaudo decisivo. Se le impressioni saranno positive, il portiere sloveno verrà schierato con una protezione al mignolo fratturato in allenamento una settimana fa. Altrimenti toccherà ancora a Daniele Padelli: dopo un’assenza di 1253 giorni dai campi di Serie A, il portiere si è dimostrato all’altezza nella trasferta di Udine ed è pronto a giocare anche contro il Milan, la sua bestia nera, mai battuta nelle precedenti nove sfide”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“In casa Inter si naviga a vista: chiaro che la presenza di Handanovic sarebbe un valore aggiunto e anche una garanzia di affidabilità diversa, ma la fiducia in Padelli di Conte e del suo staff resta comunque totale. Anche per questo non si rischierà nulla: perdere Handanovic per lungo tempo sarebbe un problema enorme in ottica campionato. Se dovesse dare forfait, è comunque ipotizzabile la presenza in panchina del numero uno nerazzurro, per restare accanto alla squadra in una serata molto delicata”, aggiunge il quotidiano.