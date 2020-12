Inter, è già in casa il futuro erede di Handanovic. Il club valuta il percorso di crescita migliore

Samir Handanovic è l’attuale numero uno e capitano dell’Inter, ma il club nerazzurro presto dovrà anche ragionare in ottica futura e trovare l’erede del portiere sloveno. In casa interista si godono la crescita di un giovane talento: Filip Stankovic, figlio dell’ex centrocampista dell’Inter Dejan, portiere classe 2002.

Per l’Inter Stankovic è il portiere del futuro: “Ha ancora 18 anni, ma si sta studiando se scegliere un prestito per farlo crescere o trattenerlo, visto le interessanti prospettive per il futuro. Stankovic ha mezzi importanti, l’Inter lo vuole mandare a giocare ma non valuta la cessione, in attesa della scelta sul primo portiere per la prossima stagione, con una decisione da prendere su Samir Handanovic. Ma il futuro della porta nerazzurra è coperto”, spiega Calciomercato.com.