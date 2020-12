Inter, Handanovic: “Qualificazione persa a Kiev e oggi. Ma non c’è tempo di piangersi addosso”

«L’abbiamo persa a Kiev e oggi. Potevamo fare meglio e di più. Ma non c’è tempo di piangere. Resta il campionato e la Coppa Italia». Samir Handanovic ha parlato così subito dopo il pari contro lo Shakhtar che elimina l’Inter dall’Europa.

-L’Inter non è pronta per la CL?

Lo dicono i punti in campo e il campo non mente mai. Sono sei partite e non una, bisogna accettare il verdetto che ci ha dato il campo.

-Cosa è mancato?

Abbiamo provato di tutto ed è mancato il gol. Loro si sono accontentati del pari, mi aspettavo volessero qualcosa in più. Quando le cose non vanno bene in CL ti lascia tanta amarezza, adesso dobbiamo pensare al Cagliari. Ci è mancato il gol per passare il turno.

(fonte: Skysport)