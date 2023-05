Handanovic: “Giocare per l’Inter è sempre una soddisfazione. Sul mio futuro…”

Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della finale di Coppa Italia: "Quando si gioca per i trofei è sempre una soddisfazione per tutti. Noi siamo all'Inter per questo, negli ultimi 2-3 anni è diventata una cosa normale. La chiave per raddrizzare la stagione? Le vittorie sono la miglior medicina per tutto. Noi per fortuna siamo stati sempre sul pezzo, poi è normale che in una stagione ci sono un po' di alti e bassi, anche le sconfitte ti aiutano a crescere. Abbiamo trovato il modo giusto per affrontare e vincere le partite.