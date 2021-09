Inter, Handanovic ha ripreso per una notte il vecchio status. Il prossimo anno…

Dopo un inizio complicato, il portiere sloveno è stato decisivo nella vittoria dell'Inter sul campo della Fiorentina

Non sempre Samir Handanovic è stato impeccabile, soprattutto nelle ultime due stagioni. Il portiere è stato protagonista di alcuni errori che gli sono costati non poche critiche da parte dei tifosi nerazzurri. Contro la Fiorentina lo sloveno si è riscattato salvando la porta con due ottimi interventi nel primo tempo. Oggi a San Siro arriva l'Atalanta che in estate ha deciso di puntare su Juan Musso che era finito sul taccuino anche dei dirigenti dell'Inter. "Il passato comune a Udine, il futuro che poteva intrecciarsi. Oltre ai guanti, Samir Handanovic e Juan Musso hanno parecchio in comune. Entrambi hanno iniziato la scalata italiana dal Friuli e l’argentino poteva essere l’erede dello sloveno in nerazzurro. Niente da fare: all’Inter non è tempo di spese, figurarsi per un portiere", si legge sulla Gazzetta dello Sport.