Inter, nuovi esami per Handanovic ma per la Juve filtra ottimismo. Già venerdì…

Migliorano le condizioni di Samir Handanovic. Lo sloveno, la cui ultima presenza tra i pali risale allo scorso 26 gennaio contro il Cagliari, salterà la gara con il Ludogorets, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport venerdì potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente. “Samir Handanovic è sulla via del recupero, tra domani e giovedì sono attesi nuovi esami per verificare lo stato del mignolo della mano destra, dopo che l’infrazione ha costretto il capitano al forfait nelle ultime settimane. Di sicuro contro il Ludogorets tra i pali andrà ancora Padelli, ma per la sfida scudetto con la Juve c’è ottimismo. Se gli esami confermeranno i miglioramenti, Handanovic potrebbe ricominciare ad allenarsi regolarmente già venerdì“.

(Gazzetta dello Sport)