Sky – Inter, Esposito parzialmente in gruppo. Ancora a parte in tre: le ultime su Handanovic

Arrivano buone notizie per l’Inter e Antonio Conte a due giorni dalla sfida di giovedì contro il Ludogorets, nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Sebastiano Esposito è tornato parzialmente ad allenarsi con il gruppo dopo il problema alla coscia rimediato nei giorni scorsi. Una novità positiva, considerata anche la squalifica in Europa di Lautaro Martinez.

In tre, invece, sono stati costretti a lavorare ancora a parte: Sensi, Gagliardini e Handanovic. Per quanto riguarda il portiere sloveno, c’è la concreta possibilità di vederlo in campo contro la Juventus domenica sera all’Allianz Stadium nel match scudetto. Giovedì sera, invece, dovrebbe giocare ancora Padelli.