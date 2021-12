Inter, Handanovic: “Abbiamo messo sotto il Real, ci è mancata cattiveria. Questa partita…”

Amarezza e rammarico per una partita giocata per larghi tratti alla pari, e che di sicuro avrebbe potuto regalare ben altre sensazioni

Amarezza e rammarico per una partita giocata per larghi tratti alla pari, e che di sicuro avrebbe potuto regalare ben altre sensazioni. L'Inter chiude seconda il gruppo D di Champions League alle spalle del Real Madrid, che al Bernabeu batte i nerazzurri per 2-0. Queste le considerazioni di al termine del match:

"Buona partita nel complesso, ma dobbiamo essere più cattivi. Dovevamo tirare di più. Sapevamo che per vincere dovevamo rischiare qualcosa, ma abbiamo sempre fatto il nostro gioco. Il rammarico è che siamo arrivati davanti alla loro porta e ci è mancato l'ultimo passaggio. Abbiamo messo sotto il Real in entrambe le partite, ma quello che hai devi sfruttarlo, come hanno fatto loro. Questa partita è un insegnamento perché ci vuole qualcosa in più".