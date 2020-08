Handanovic: “Domani nessun favorito. Queste partite diventino un’abitudine per l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato in vista della finale di Europa League contro il Siviglia: “La viviamo come le altre partite di Europa League. Stiamo bene, siamo positivi: giochiamo una finale, niente di tanto diverso da prima. Non c’è nessun favorito, le probabilità sono 50 e 50. Posso dire solo che il Siviglia ha più esperienza in questa competizione, per il resto non ci sono vantaggi. Per noi deve essere un punto di partenza, queste partite devono diventare un’abitudine per l’Inter come è già stato, di giocare finali e lottare per i trofei”.