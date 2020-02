GdS – Inter, con la Juve Handanovic o Padelli? Ecco il punto. Ballottaggio Eriksen-Vecino ma…

Cresce l’attesa per Juventus-Inter, super-sfida in programma domenica sera in un Allianz Stadium deserto per l’emergenza coronavirus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra c’è un dubbio tra Vecino ed Eriksen, con l’ex Fiorentina ed Empoli favorito. “Ma il vero nodo da sciogliere riguarda la porta: dopo un mese torna Handanovic o tocca ancora a Padelli? Cresce l’ottimismo, perché l’ultimo controllo è stato positivo e lo sloveno da domani lavorerà con la palla”, spiega la Rosea.