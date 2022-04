Handanovic rinnova? “Vuole un biennale, la posizione dell’Inter. E quella frase post-Juve…”

Samir Handanovic potrebbe rinnovare con l'Inter: il contratto è in scadenza a giugno ma c'è da discutere sui termini

Dopo la vittoria allo Stadium, anche Samir Handanovic si è presentato davanti ai microfoni. "Una presenza non banale, quella del portiere anche perché il numero uno sloveno ha il contratto in scadenza a fine stagione e l’Inter ha già ingaggiato André Onana, a sua volta svincolato dall’Ajax, con l’obiettivo di fargli raccogliere l’eredità del senatore ormai 37enne", commenta l'edizione odierna di Tuttosport. Il tema rinnovo non è caldissimo ma va affrontato nelle prossime settimane. "Aprendo al rinnovo, lo sloveno ha però buttato lì anche una frase apparsa a tutti come un po’ sibillina («Le cose si fanno in due»), questo perché se con il club c’è comunione di intenti sull’idea di prolungare il contratto in scadenza al 30 giugno, terreno di contrapposizione è la durata dell’accordo", rimarca il quotidiano. Handanovic spinge per un biennale mentre l'Inter vorrebbe legarsi allo sloveno per un'altra stagione.