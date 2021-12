Inter, Handanovic: “Non soddisfatto perché per me il Real non è meglio di noi”

Le parole del portiere nerazzurro: "E' stata una buona partita ma ci insegna che dobbiamo essere concreti e che dobbiamo sfruttare quello che ci viene dato"

Samir Handanovic, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta nerazzurra contro il Real Madrid. Queste le sue parole: "Alla fine loro hanno vinto 2-0, è stata una buona partita ma ci insegna che dobbiamo essere concreti e che dobbiamo sfruttare quello che ci viene dato. Sono soddisfatto della qualificazione, che era un obiettivo, e quando lo centri va sempre bene: non sono soddisfatto di oggi perché per me il Real non è meglio di noi".