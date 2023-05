Coppa Italia, Handanovic titolare in finale. Ultima occasione per alzare un trofeo da titolare

"L'ultima occasione per alzare un trofeo giocando da titolare. Samir Handanovic si scalda in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera a Roma contro la Fiorentina, dove salvo clamorosi colpi di scena toccherà a lui difendere la porta nerazzurra. Dopo anni di "dominio" incontrastato e di titolarità indiscussa, Samir quest'anno si è visto scavalcare da André Onana, arrivato dall'Ajax a parametro zero proprio per essere il post Handanovic all'Inter", riporta La Gazzetta dello Sport.