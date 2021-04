Higuain: “Questo il mio consiglio per Lautaro. Adesso è tutto rose e fiori, ma…”

In una lunga intervista al quotidiano La Nacion, Gonzalo Higuain ha parlato anche dell'attaccante nerazzurro

In una lunga intervista al quotidiano La Nacion, Gonzalo Higuain affronta diversi temi. L'ex attaccante bianconero ha parlato anche di Lautaro Martinez . Higuain mette in guardia l'attaccante nerazzurro: "Un consiglio?Prima gli direi di stare calmo, calmo perché la strada è lunga. Per ora, per Lautaro sono tutte coccole in Nazionale. Che è quello che mi è successo fino alla finale in Germania. Fino al 2014 ero il miglior numero 9 al mondo, e dopo la Germania ero finito".

"Fino ad allora avevo segnato nove gol nei gironi di qualificazione, cosa che nessuno dice, perché non dimentichiamo che devi segnare gol nei turni di qualificazione per raggiungere un Mondiale. Direi a Lautaro di stare calmo, perché adesso è tutto rose e fiori con lui... E Lautaro, e Lautaro, e Lautaro ..., ma potrebbe venire il momento, magari in un Mondiale o in una Coppa America, in cui ha la sfortuna di sbagliare un gol fondamentale e Lautaro non è più Lautaro. Non funziona più, e questo e quello. Gli direi, allora, di non credere di essere il migliore e nemmeno il peggiore".