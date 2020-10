Suning accelera sul fronte dello sponsor. Nella giornata di ieri il colosso cinese ha ufficializzato l’accordo con il gruppo Hisense, una vasta collaborazione strategica che comprenderà anche l’Inter. “Hisense sostituirà Pirelli sulla maglia dal prossimo anno? In corsa ci sono anche Evergrande e Samsung. Già siglato l’accordo con Sdy Sports che sarà sponsor per l’Asia per il Gaming On Line“, si legge sul Corriere dello Sport.

