Hodgson: “Inter? Fantastico, forse ero troppo giovane a livello mentale. Che fatica con la stampa”

L’ex tecnico dell’Inter Roy Hodgson, ora al Crystal Palace, ha raccontato a The coaches’ voice la sua esperienza in Italia alla guida dei nerazzurri:

SERIE A – “Quando è iniziato il mio primo anno da manager dell’Inter, la Premier League era ancora agli inizi. Era il 1995 e l’Italia era il paese in cui gravitavano i migliori giocatori – è anche il luogo dove si trovavano i soldi. Allora non c’erano guadagni di £ 1 milione in Inghilterra, ma certamente c’erano in Italia. Molte delle star del mondo giocavano lì – i migliori olandesi, tedeschi e brasiliani venivano tutti in Italia. Sotto questo aspetto, è stata una lega affascinante. Era molto simile alla Premier League di oggi. Ogni settimana guarderesti le squadre e ognuna avrebbe tre giocatori stranieri estremamente bravi che erano nomi noti”.

INTER – “È stato fantastico lavorare per l’Inter quando l’ho fatto. Ma allora non ero preparato come avrei dovuto per la grandezza del club. Anche se non ero giovane in termini di età, probabilmente ero abbastanza giovane nella mia preparazione mentale per affrontare un lavoro così grande. Sono stato fortunato che i due uomini che hanno significato di più durante la mia permanenza lì, Massimo Moratti e Giacinto Facchetti, mi hanno supportato in questo incoraggiandomi costantemente – e non cogliendo l’occasione per sbarazzarmi di me. Juventus e Inter erano le due maggiori squadre italiane. Avevamo centinaia di fan club sparsi in tutta Italia, quindi non era una questione di metà di Milano interessata alle nostre fortune – era praticamente l’intero paese. Il derby più grande è ancora Inter-Juventus, non Inter-Milan. Quell’intensità. Giacinto mi diceva: “Arriverà anche in Inghilterra. Al momento siamo avanti, ma sicuramente ci raggiungerete e non mi sorprenderebbe se ci raggiungeste e ci superaste”.

PROCESSI – “A volte mi lamentavo di alcuni aspetti del calcio italiano. Uno di questi, che all’epoca era grande, erano i processi che le compagnie televisive seguivano dopo ogni partita. Un gruppo di esperti avrebbe fatto a pezzi la squadra, gli allenatori, i giocatori e i proprietari. Quando sono tornato in Inghilterra con il Blackburn dopo aver lasciato l’Inter, ho incontrato persone come Gianluca Vialli e Ruud Gullit, che avevano giocato in Italia. A quel tempo, era considerato un mondo diverso. La Premier League era vista come un ambiente molto migliore della Serie A. Molto comune in Italia era il suggerimento che questo allenatore o quell’allenatore non sarebbero riusciti a mangiare il panettone. Quello era il classico, ogni giorno di ogni settimana. “Chi sarà il prossimo ad andare?” Naturalmente, anche quelle speculazioni alimentavano le polemiche. Spesso ha portato i fan a sfidare le persone, e a quel punto ci vogliono proprietari forti per combattere davvero quel genere di cose”.

STAMPA – “Sono arrivato a Milano con una certa sicurezza, perché stavo arrivando dopo tanti buoni risultati e schiaffi con la Svizzera, e prima di allora in Svezia. Ma questo non mi ha preparato per il tipo di accoglienza che tutti i manager ottengono nel calcio italiano. Ho trovato molto difficile trattare con la stampa. Forse avrei trovato più facile affrontarli se fossi stato più fluente in italiano, o se l’avessi fatto nella mia lingua. Era la prima volta che avevo mai avuto quella situazione in cui c’erano così tanti giornali sportivi che dovevano riempire almeno una pagina, ogni giorno, sull’Inter. Quindi ogni giorno ci sono state conferenze stampa al club. Non ho dovuto fare tutto da solo, ma ogni giorno così tanto veniva scritto su La Gazzetta dello Sport , Tuttosport e altro. C’era un’aura nel club e nel posto che non avevo mai sperimentato prima. Era un battesimo di fuoco”.

STRANIERI – “Durante i miei due anni all’Inter, il Milan era un club con allenatori diversi. Sono stati pronti a sbarazzarsi delle persone, anche quelle della qualità di Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Al giorno d’oggi ci sono pochissimi manager che otterranno l’appoggio sincero di grandi gruppi di fan, perché devi avere una posizione quasi impeccabile in termini di percezione. Sono stato sfortunato, in questo senso, con i tempi del mio arrivo all’Inter. Negli anni ’90, c’erano molti manager stranieri nel paese – sarebbe stato meglio se fossi stato solo io o due. C’erano solo tre giocatori stranieri ammessi in una giornata, quindi era diverso in quello che è diventato la Premier League. Mentre ero allenatore dell’Inghilterra , ho partecipato alle partite della Premier League in cui avrebbero potuto giocare solo uno o due inglesi. Questo non era certamente il caso in Italia. Ogni partita a cui hai partecipato avrebbe avuto 16 italiani dai 22 in campo”.

CULTURA – “Anche l’Italia è un luogo di cultura e gli italiani hanno un enorme senso dello stile. La gente veniva da miglia intorno, a nord del paese, a Milano, per fare la spesa in Via Monte Napoleone. Come è diventato anche il modo in Inghilterra – anche se meno a Londra, perché è così cosmopolita – non potresti uscire troppo spesso senza che le persone non ti guardino o vogliano parlarti. Era certamente così a Milano. È stato un posto difficile andare in giro per le strade se non volevi essere coinvolto con i fan. Tuttavia, non ho mai trovato nulla di troppo invadente: nove volte su 10 erano simpatiche e positive. L’Inter è stata una squadra fantastica per cui lavorare. Ma è stata la qualità delle persone e dei fan che è stata particolarmente memorabile per me”.