Hodgson: “Roberto Carlos via? Non fu colpa mia, decise l’Inter. Lui ha detto una sciocchezza”

Ospite d’eccezione di The Italian Footbal Podcast, Roy Hodgson ha parlato anche molto di Inter. Perché la sua esperienza in nerazzurro è stata sì molto significativa, con una finale di Coppa UEFA agguantata nel 1996-97 e persa contro lo Schalke 04, ma anche per la ‘macchia’ della cessione di Roberto Carlos, che in effetti nei mesi scorsi non ha perso occasione per attaccarlo. In merito all’argomento, l’attuale manager del Crystal Palace si è difeso così:

SCIOCCHEZZA – “L’opinione secondo cui Roberto Carlos giocava fuori posizione sotto la mia gestione è semplicemente una sciocchezza. Chiunque abbia visto giocare l’Inter in quel periodo, ha potuto notare come lui giocasse da terzino più con me che con chiunque altro. Quello che ricordo, quando ero all’Inter, è che lui ha segnato credo quattro gol credo nelle prime sei o sette partite su calci di punizione. Durante il resto della stagione, ha preso circa 28 calci di punizione e non ne ha mai segnato uno! Quindi non so se sia stata solo colpa mia”.

RUOLO E RAPPORTO – “Era un terzino molto offensivo, giocava meglio più in avanti. Lui era giovane e io ero nuovo del lavoro. Non avevamo un brutto rapporto mentre lavoravamo insieme. Ma ovviamente, quando se ne è andato, è scoppiato l’inferno”.

DECISIONE DEL CLUB – “La decisione di lasciarlo andare è stata una decisione del club, ed era principalmente a che fare con il fatto che il nuovo amministratore delegato dell’Inter, Luigi Predeval, era molto ansioso di ridurre la quantità di denaro che veniva speso per i trasferimenti e per portare un po’ di soldi nel club. E Roberto Carlos era uno dei giocatori che era vendibile. Così è stato venduto”.

