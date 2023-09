I tempi di recupero Arnautovic? Gazzetta: “Infortunio non gravissimo. Si proverà…”

La diagnosi dell'infortunio di Mark Arnautovic è ufficiale. Si tratta di distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, come riporta il sito ufficiale nerazzurro. "Le impressioni della prima ora sono grossomodo confermate: l'infortunio di Marko Arnautovic alla coscia sinistra è serio, ma non gravissimo", commenta la Gazzetta dello Sport.

Ma quanto starà fuori l'attaccante nerazzurro? La rosea prova a prevedere i tempi di recupero. Questo il focus: "Spannometricamente si può ipotizzare un mese e mezzo di stop. Lo staff medico nerazzurro guidato dal dottor Piero Volpi monitorerà costantemente lo stato della coscia sinistra di Arnautovic. Simone Inzaghi è nell'ottica di perderlo per le partite contro Sassuolo, Salernitana, Benfica, Bologna, Torino, Salisburgo e probabilmente anche Frosinone. Dopodiché, a meta novembre, la terza pausa per le nazionali della stagione potrebbe tornare utile all'allenatore per ridare condizione all'austriaco verso Juventus-Inter di domenica 26 novembre.