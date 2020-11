Ibrahimovic e l’Inter di Mancini: “Volevamo vincere a tutti i costi, eravamo tosti. Abbiamo…”

Sinisa Mihajlovic ha presentato in diretta web la sua autobiografia “La partita della Vita”. Tra i tanti ospiti presenti in collegamento c’era anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha parlato del suo rapporto con l’allenatore. Il primo vero approccio è stato all’Inter quando Mihajlovic era il secondo di Mancini. “La prima volta che ho incontrato Sinisa non è stato amore a prima vista. Poi quando l’ho conosciuto all’Inter è stato amore dal primo giorno. Ho capito subito che p una persona fantastica, mi dispiaceva che non giocava ma aiutava tanto. Quella squadra con Mancini era una squadra che voleva vincere a tutti i costi, eravamo tosti. Abbiamo vinto insieme e abbiamo avuto tanti anni fantastici“.

(Gazzetta dello Sport)